Armoede in Antwerpen stijgt veel sneller dan in rest van Vlaanderen

Het aantal Antwerpenaren dat extra geld terugkrijgt voor een doktersbezoek, is in dertien jaar tijd bijna verdubbeld. Het gaat meestal om mensen die een leefloon krijgen of gepensioneerden die een heel klein inkomen hebben. ‘We moeten ervoor zorgen dat hulpverleners meer informatie uitwisselen’, zegt de Antwerpse schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (SP.A).