De Amerikaanse president Donald Trump is woensdag vrijgesproken in de impeachmentprocedure. 21 jaar geleden was dat ook zo voor Bill Clinton. Beide presidenten reageerden na die vrijspraak wel heel verschillend: de een met een boodschap van spijt en verzoening, de ander met een boodschap van euforie en verdeeldheid. Bekijk de verschillen in de video hierboven.