Sergio Agüero pronkt voor zevende keer met trofee van Speler van de Maand en dat is een record

Sergio Agüero is vrijdag uitgeroepen tot beste speler van de maand januari in de Premier League. Voor de Argentijnse aanvaller van Manchester City was het de zevende keer dat hij de onderscheiding in de wacht sleepte. Hij is nu alleen recordhouder. Voormalig Liverpool-kapitein Steven Gerrard en Tottenham-spits Harry Kane hebben zes streepjes achter hun naam.

Agüero, 31, was in januari goed voor zes doelpunten en een assist in slechts drie competitiewedstrijden. Hij haalde het voor Alisson, Abdoulaye Doucoure, Jack Grealish, Jordan Henderson, Ayoze Perez en Jack Stephens.

De Speler van de Maand wordt gekozen door het publiek, dat kan stemmen via de website van EA Sports, de aanvoerders van de twintig PL-clubs en een panel experten. Agüero won de trofee voor het eerst in oktober 2013 en daarna nog in november 2014, januari en april 2016, januari 2018 en februari 2019.

In augustus 1994 viel de Duitser Jürgen Klinsmann als eerste in de prijzen. Op de erelijst staan ook vijf Rode Duivels: Marouane Fellaini (november 2012), Jan Vertonghen (maart 2013), Christian Benteke (april 2015), Eden Hazard (oktober 2016 en september 2018) en Romelu Lukaku (maart 2017). Opmerkelijk, Kevin De Bruyne (Manchester City) kreeg al verschillende nominaties maar won nog niet. Ook Vincent Kompany, jarenlang aanvoerder van de Citizens, ontbreekt op het palmares.