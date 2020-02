Vlaamse regering achter bezoek Jambon aan Orban

De Vlaamse regering staat achter het bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon aan de Hongaarse premier Viktor Orban. Jambon verdedigt zich ook tegen de kritiek van de linkse oppositie. ‘Het is net door te spreken dat je problemen kan oplossen.’

Vlaams minister-president Jan Jambon brengt woensdag een bezoek aan Hongarije. Daar zal hij onder meer een gesprek hebben met premier Orban. Dat bezoek botste eerder deze week op kritiek bij de linkse oppositiepartijen Groen en SP.A. Zij bestempelden het bezoek aan Orban als een fout signaal en een ‘misplaatste erkenning’. Er was druk om het bezoek te annuleren.

Maar de Vlaamse regering staat achter het geplande bezoek. In De Ochtend liet CD&V-viceminister-president Hilde Crevits al verstaan dat ze geen graten zag in het geplande bezoek. ‘Het kan ook een gelegenheid bieden om je bezorgdheden te uiten’, zei Crevits.

Volgens het kabinet-Jambon is de kwestie ook aan bod gekomen in de schoot van de regering. ‘Vanzelfsprekend zullen we ook de resolutie met bezorgdheden aan het adres van Hongarije ter sprake brengen. Die resolutie is goedgekeurd door de drie meerderheidspartijen’, legt de woordvoerder van minister-president Jan Jambon uit.

'Geen verschil met andere bezoeken'

Bij Jambon begrijpen ze de heisa over het bezoek niet zo goed. ‘Het is net door te spreken dat je problemen kan oplossen’, zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck. ‘Als de minister-president naar het buitenland gaat, probeert hij daar de hoogst mogelijke politieke contacten te hebben. Dat is in dit geval Viktor Orban. Het gaat hier om de premier van een Europees land en in die zin is er geen enkel verschil met andere bezoeken’, klinkt het.

En net als bij die andere buitenlandse bezoeken is het volgens het kabinet-Jambon de bedoeling de Vlaamse belangen aan te kaarten. ‘We zullen het hebben over die Vlaamse belangen en de samenwerking tussen Vlaanderen en Hongarije. En we zullen het ook over de Brexit hebben. Net als Vlaanderen, wordt ook Hongarije getroffen door de Brexit.’