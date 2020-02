Organisatie van Superprestige Merksplas is voorbereid op aangekondigde storm Ciara: “Maar we gaan niet mee in de paniek”

De weersvoorspellingen voor zondag zien er voorlopig niet al te best uit. Storm Ciara zou in België landen en rukwinden tot 100 kilometer per uur veroorzaken. “Wij volgen die berichten op de voet”, zegt Marc Van Gestel van de organisatie van de Superprestige in Merksplas. “Maar we gaan niet mee in de paniek die nu al heerst. De cross gaat door en wanneer het onveilig zou worden, zullen wij de gepaste maatregelen nemen.”

Neen, Marc Van Gestel was niet echt opgezet met het telefoontje over de organisatie van z’n Superprestige zondag. “Sinds gisterochtend heb ik al meer dan 30 telefoontjes over die storm ontvangen”, zegt hij, “natuurlijk zijn we voorbereid, natuurlijk zullen we maatregelen nemen. Wij organiseren al voor de 34e keer een cross, we zijn geen kleine speler die niet weet waar hij mee bezig is.”

Van Gestel wil geen paniek zaaien. “Ik kreeg al telefoontjes met mensen die me vertelden dat de cross niet zou doorgaan zondag. Dat moet ik dan telkens weer rechtzetten, want dat klopt niet. We gaan niet vooruitlopen op de zaken. Het heeft geen zin om nu al paniek te zaaien over een storm die er nog niet is. Dat is heel negatief en slecht voor de publieke opkomst. Stel dat het dan toch allemaal niet zo erg is met die storm en het publiek wegblijft door al die negatieve berichten, dan dragen wij wel de gevolgen.”

De Superprestige in Merksplas is een cross op een nieuw terrein, maar de organisatie is in handen van de Hoogstraatse Spurters vzw die voorheen de wedstrijd in Hoogstraten organiseerde. “Wij weten waar we mee bezig zijn. Iedereen weet ook dat als wij iets inrichten dat in orde zal zijn. Ja, wij volgen de weersvoorspellingen en wees gerust, als er storm is, als er gevaar dreigt, dan zullen we de nodige maatregelen nemen. Maar dat is een beslissing die we op de dag zelf zullen nemen. Ook zonder storm wordt alles goed verankerd op het terrein. We doen alle moeite van de wereld om een goede cross te organiseren en we houden rekening in de opbouw met het voorspelde weer en hebben al maatregelen genomen.”

Wie grijpt macht in voorlaatste manche?

Met de wedstrijd in Merksplas op zondag vindt de voorlaatste manche plaats van de Superprestige. Laurens Sweeck leidt in dit klassement met 69 punten, één meer dan ploegmaat Eli Iserbyt en vijf meer dan Lars van der Haar.

Toon Aerts was na de Superprestige in Zonhoven leider in het klassement, maar z’n valpartij in Namen zorgde ervoor dat de renner van Telenet Baloise Lions forfait moest geven voor enkele wedstrijden, onder meer voor die in Diegem waardoor hij zijn leidersplaats verspeelde.

Laurens Sweeck. Foto: BELGA

In Diegem was Mathieu van der Poel aan het feest, maar die speelt door afwezigheid in een paar crossen geen rol van betekenis voor het klassement en hij komt ook niet aan de start zondag. Laurens Sweeck nam, ondanks een zesde plaats in Diegem, de leidersplaats over van Aerts en telt 69 punten, één meer dan ploegmaat Iserbyt die een grote sprong voorwaarts maakte door zijn tweede plaats in Diegem

Met Merksplas en Middelkerke volgende week. staan nog twee wedstrijden op het programma en vallen er nog twee keer 15 punten te verdienen voor de winnaar, de tweede in de stand krijgt 14 punten. Het belooft dus nog een spannende strijd te worden om dat laatste belangrijke klassement. Toon Aerts heeft al de Wereldbeker op zak, Iserbyt is zeker van eindwinst in de DVV Trofee die zaterdag eindigt en maakt dus nog kans op de Superprestige.

Bij de dames leidt wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado comfortabel met 81 punten, vijf meer dan Yara Kastelijn, maar die komt niet meer in actie dit seizoen na haar valpartij in de cross van Maldegem afgelopen woensdag waarbij ze twee ruggenwervels brak. Annemarie Worst is derde met 65 punten en dus lijkt de eindzege nu al een feit voor de Nederlandse renster.