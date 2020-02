Oud-student Antwerpse Modeacademie wint Netflix-show ‘Next in fashion’

De Zuid-Koreaanse Minju Kim heeft Netflix’ modewedstrijd ‘Next in fashion’ gewonnen. Ze studeerde in 2013 af aan de Modeacademie in Antwerpen en won eerder ook al de H&M Design Award.

Alexa Chung en Tan France presenteerden op Netflix het eerste seizoen van ‘Next in fashion’, het antwoord van Netflix op het populaire ‘Project runway’. 18 ontwerp(st)ers streden voor de eer en de prijs: 250.000 dollar. Minju Kim mag met dat bedrag naar huis én haar collectie zal bij webshop Net-à-Porter verkocht worden. Volgens Net-à-Porter zelf stak de Koreaanse er al van bij de eerste aflevering bovenuit.

Dat Minju Kim het ver zou schoppen, staat al even in de sterren geschreven. Tijdens haar masterjaar aan de Modeacademie in Antwerpen won ze de H&M Design Award. ‘Minju is een atypische modestudent’, zei Walter Van Beirendonck, chef van de modeafdeling, toen in De Standaard. ‘Ze tekent erg veel en erg goed en vanuit die vaak grafische tekeningen maakt ze haar collectie.’ Haar collectie hing in 2013 in de winkels van H&M.

Kim stond in 2014 ook al op de shortlist van de prestigieuze modeprijs van luxeconcern LVMH.