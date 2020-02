De Australische reporter Sarah Cawte Was bezig met het opnemen van een reportage over slangen, tot een python besliste deze opnames even te onderbreken. De slang kreeg de microfoon van de reporter in het oog en besloot een paar keer toe te slaan. Sarah was bang dat de slang in haar hand ging bijten, maar uiteindelijk raakte niemand gewond. Bekijk de beelden hierboven.