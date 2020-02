Nike lanceert nieuwe ‘legale’ loopschoen ‘Alphafly’

Er was al de omstreden Vaporfly, en nu komt Nike - vijf maanden voor de start van de Olympische Spelen - met de Alphafly. Die voldoet aan alle regels van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF).

Met de Vaporfly heeft Nike goud in handen. De Keniaan Eliud Kipchoge dook met die loopschoenen onder de twee uur op de marathon. Maar die weergaloze prestatie zette meteen ook de toon voor een nieuwe discussie: zijn de schoenen een vorm van technische doping? De concurrentie van Nike vindt van wel. Het geheim van de schoen zit in de dikke zool, in een laagje carbonvezel dat verwerkt zit in de lichtgewicht schuimzool, en daardoor werkt als een springveer.

De Internationale Atletiekfederatie boog zich over de kwestie, en oordeelde dat de Vaporfly onder strikte voorwaarden zou toegelaten worden. Dat wil zeggen: een zool die niet dikker is dan 40 millimeter, en niet meer dan één toegevoegde plaat (van welk materiaal ook) bevat. Ter vergelijking: in de schoenen van Kipchoge zaten drie toegevoegde platen. Die is dus niet toegelaten. Andere versies van de Vaporfly die al op de markt zijn, mogen wel gebruikt worden in wedstrijden.

Maar Nike brengt nu ook de ‘Alphafly’ op de markt. Die heeft een zool die van 39,5 millimeter, en bevat één carbonplaat. Ze schurken dus aan tegen de grenzen van de IAAF. Dat ze nu op de markt komen, is belangrijk. Het betekent dat ze gebruikt mogen worden voor de Olympische Spelen in Tokio. De IAAF besliste immers ook dat vanaf 30 april atleten in wedstrijden alleen schoenen mogen dragen die al vier maanden beschikbaar zijn voor alle atleten. En de Spelen beginnen op 24 juli.