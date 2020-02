Federale overheid en Sabena Aerospace nemen Sabca over

De Franse vliegtuigbouwer Dassault verkoopt de Belgische producent van vliegtuigonderdelen Sabca aan Sabena Aerospace en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

De investeringsmaatschappij van de federale overheid en het vliegtuigonderhoudsbedrijf tellen 74,57 miljoen euro neer voor de overname van Sabca, dat zal gebeuren via een joint venture.

Dassault maakte in april bekend dat het zijn belang van 96,85 procent wilde verkopen. Pas een maand daarvoor hadden ze het belang van het Nederlandse luchtvaartbedrijf Fokker in Sabca overgekocht.

De overige 3,15 procent van de aandelen noteert nog op de Brusselse beurs. Na de overname volgt een verplicht overnamebod op die resterende aandelen.

Sabca is een van de belangrijkste Belgische toeleveranciers voor de lucht- en ruimtevaartsector. Het bedrijf bestaat bijna honderd jaar en heeft meer dan 1.000 personeelsleden in ons land, verspreid over vestigingen in Haren (waar de hoofdzetel is gevestigd), Gosselies en Lummen.