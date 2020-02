Poetsvrouw NTGent aangevallen door gewapende man, politie sluit Sint-Baafsplein af

Het Gentse Sint-Baafsplein werd deze ochtend volledig afgesloten voor een politieactie. Een poetsvrouw van het stadstheater werd vrijdagochtend aangevallen door een of meerdere gewapende mannen. De politie is talrijk aanwezig.

Grote verwarring op het Sint-Baafsplein in Gent vrijdagochtend. Het hele plein werd rond 8 uur afgezet. 'Er vond een vechtpartij plaats. We zijn ter plekke', aldus politiewoordvoerder Matto Langeraert. Getuigen zagen hoe de politie een schreeuwende vrouw uit het stadstheater haalde.

De Gentse politie bevestigde dat ze opgeroepen werden voor een gewapende man die zich in het theater verschanst had. Maar dat klopt niet, zegt Tom De Clercq, woordvoerder van NTGent. Volgens hem werd een van de poetsvrouwen van het theater aangevallen door een of meerdere gewapende mannen. Zij zou daarbij enkele rake klappen hebben moeten incasseren. Waarna de daders wegvluchtten, aldus de woordvoerder. 'Er was even twijfel of de daders nog in het gebouw waren, maar nu is duidelijk dat ze meteen gevlucht zijn.'

De vrouw is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en ze verkeerde in shock. Waarom de poetsvrouw geviseerd werd, is nog onduidelijk. De lokale politie en het parket Oost-Vlaanderen kunnen voorlopig nog geen informatie geven over de feiten. Er wordt momenteel nog een sporenonderzoek uitgevoerd.

'Vanaf acht uur zijn er mensen aanwezig in het café', zegt De Clerq. 'Maar die geraken enkel binnen met een badge. Het is nog niet duidelijk hoe de persoon binnengeraakt is. Maar het blijft wel een publiek toegankelijk gebouw.'