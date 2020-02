F1-fans staan dichter dan ooit bij F1-tests in Barcelona

Binnen minder dan twee weken beginnen de F1-wintertests in Barcelona en de fans zullen die van dichterbij dan ooit kunnen volgen.

Menig F1-fan is al aan het aftellen naar 19 februari want dan zullen de nieuwe bolides voor het seizoen 2020 voor het eerst te bewonderen zijn tijdens de pre-season testen die de laatste jaren traditioneel in Barcelona plaatsvinden.

Om de testen te volgen hoeft u niet naar Barcelona af te zakken, als u geabonneerd bent op ‘F1TV Pro’ kan u alles vanuit uw luie zetel volgen tussen negen en dertien uur en tussen veertien en achttien uur. In Groot-Brittannië en Italië kunnen ook de abonnees van ‘Sky F1’ van deze uitzendingen genieten.

Voor de Nederlandse fans is Ziggo Sport ter plaatse en hun abonnees krijgen een gratis ‘F1TV Pro’ account, zo zijn ze niet afhankelijk van de beelden die Ziggo voor ze uitkiest. F1-fans over de hele wereld kunnen ook genieten van het Sky F1-avondoverzicht, dat dagelijks vanaf 18.00 uur wordt uitgezonden, met een F1-TV Pro-abonnement.

Op elk van de zes testdagen zal F1-presentator Will Buxton ook beschikbaar zijn om actuele vragen over de 2020-raceauto's in de Tech Talk te beantwoorden.

Hij zal de kijkers ook een exclusieve blik achter de schermen geven in het populaire "Paddock Pass" formaat. En voor degenen die weinig tijd hebben, maar toch op de hoogte willen blijven, zullen de samenvattingen op 22 en 29 februari de belangrijkste gebeurtenissen bevatten.

Ook de live timing van de F1-app heeft een makeover gekregen, dankzij een aantal nieuwe functies zal het nu mogelijk zijn om de prestaties van verschillende rijders te vergelijken en dankzij meer tussentijden wordt het geheel nog nauwkeuriger.

Als u niets wilt missen, kunt u zich inschrijven voor de betaalde online tv-dienst op de officiële F1-website, daar is ook veel gratis content te vinden.

