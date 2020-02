Dit is de eerste F1-bolide voor het F1-seizoen 2020

Het Amerikaanse Haas F1 team heeft als eerste team haar nieuwe F1-bolide voor het F1-seizoen 2020 voorgesteld.

In het lijstje van teampresentaties van nieuwe F1-bolides was het aftellen naar 11 februari en de presentatie van de nieuwe Ferrari F1-bolide. Ferrari bevond zich immers in polepositie wat betreft het onthullen van de nieuwe F1-bolide.

Het Amerikaanse Haas F1 team heeft Ferrari echter in snelheid gepakt door nu al de eerste beelden vrij te geven van haar nieuwe wagen: de VF-20.

De VF-20 bevat de originele kleuren van het Haas F1 team, grijs en rood, aangevuld met erg veel wit. De wagen vormt daarmee een trendbreuk met vorig jaar en verwijst daarmee de discutabele sponsor 'Rich Energy' definitief naar de geschiedenisboeken.

Op 19 februari zal in de pitlane van het Circuit de Barcelona-Catalunya het doek van de nieuwe wagen gehaald worden. Even later zal de wagen dan voor het eerst op de baan gestuurd worden tijdens de eerste testdag van de eerste F1-wintertest in Barcelona.

Net als vorig jaar zullen de Fransman Romain Grosjean en Kevin Magnussen het rijdersduo bij het Haas F1 team vormen.

