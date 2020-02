Belgian Cats kunnen eerste wedstrijd op Olympisch kwalificatietoernooi niet winnen

De Belgian Cats hebben de start van het Olympisch kwalificatietoernooi in Oostende gemist. De Cats verloren in de Verlsuys Dôme van Canada (nummer 4 van de wereld) en dit na een heuse thriller: 61-56. Gelukkig opende het reeds gekwalificeerde Japan (gastland) met winst tegen Zweden, wat in het voordeel van de Cats is.

De Belgian Cats kenden een zwak eerste kwart met ook een portie tegenslag. Na een snelle eerste fout voor Emma Meesseman liep Kyara Linskens een voetblessure op. De Cats leden tegen de stugge Canadese verdediging in het eerste kwart maar liefst 9 balverliezen. Ze scoorden tevens maar 7 punten in dat eerste kwart en lieten dus een merkwaardige statistiek van meer balverliezen dan punten noteren in de eerste tien minuten. Gelukkig was Canada ook offensief niet echt bij de zaak. Kayla Alexander (WNBA, Chicago Sky) leidde met 8 punten Canada wel naar een 12-7 voorsprong na het eerste kwart.

Kyara Linskens was intussen wel teruggekeerd op het parket en Emma Meesseman lukte met haarfijne shotjes haar eerste korven. De kloof was bij 14-11 gedicht, maar Canada liet niet begaan. Het bleef enerzijds defensief ijzersterk en kwam anderzijds ook offensief los. Kia Nurse dropte driepunters en na nieuw slordig spel en dus balverliezen liep Canada weg na 21-14 naar maximaal 30-14. De Belgian Cats hingen in de touwen, maar reageerden wel in de slotfase van de eerste helft. De tweede bom van een hard werkende Hanne Mesdagh inspireerde ook zus Kim Mestdag. De zusjes Mestdagh waren dan ook de inspirators van de 0-9 tussenspurt waardoor de Belgian Cats de schade enigszins wisten te beperken en de rust introkken met slechts een 30-23 achterstand. De Cats leden in de eerste helft wel 15 balverliezen. ‘ Onze reactie in het slot van het tweede schuifje was belangrijk en daar moeten we ons aan optrekken’, gaf Kim Mestdagh mee.

De start van het derde kwart werd echter weer gemist. Canada pakte met snel basketbal uit en leidde Canada na een 6-0 naar 36-23. De Belgian Cats lieten evenwel niet begaan en schroefden ook de defense aan. Dat maakte dat er aanvallend en met enkele flitsende fast-breaks kon worden uitgepakt. Kim Mestdagh, Kyara Linskens en een bom van Emma Meesseman zorgden na 38-30 en bij 40-35 weer voor de aansluiting. Canada wilde echter niet wijken en Kia Nurse reageerde naar 46-39. Jana Raman milderde met een bom at the buzzer en na drie kwarts naar een 46-42 achterstand na drie kwarts. Het derde schuifje was met een 16-19 tussenstand ook het eerste kwart dat de Belgen wonnen.

Het slotkwart bracht een heuse thriller. Emma Meesseman liep snel tegen haar vierde fout aan, maar coach Philip Mestdagh gokte en liet de MVP van de WNBA-finals op het parket. Jana Raman had intussen een mooie drive afgerond: 51-44. Julie Allemand zat echter niet in de match en Antonia Delaere werd op de guard uitgespeeld. Zij bedankte met een bom en Hanne Mestdagh voegde er nog een verschroeiende driepunter aan toe. Bij 58-56 was de aansluiting nu echt feit en dit met nog slechts 41 seconden op het scorebord. Misverstanden in de slotfase en vrijworpen van onder meer Kayla Alexander bezorgden Canada echter de verdiende overwinning.