Nederlandse bakker die ‘racistische’ naam gebak wijzigt, krijgt honderden scheldberichten

Een bakker in het Nederlandse Monster heeft donderdag een dag lang de deuren gesloten, nadat ze honderden scheldberichten had ontvangen en het personeel in haar zaak was bedreigd. Aanleiding is dat ze een bepaald gebakje niet meer verkoopt onder de naam ‘moorkop’, omdat ze die naam ‘niet meer van deze tijd vindt’.

Het gebak in kwestie is een soesje, gevuld met room en aan de bovenkant geglazuurd met chocolade. In Nederland is de lekkernij doorgaans bekend als een ‘moorkop’.

De bakker verkoopt het gebak sinds woensdag echter onder de naam ‘roomkop’. De oude naam vindt winkeluitbaatster Patricia Booister niet meer kunnen, zo vertelt ze aan NOS. ‘In de volksmond worden ze inderdaad moorkoppen genoemd, maar verschillende klanten wezen me erop dat dat eigenlijk een racistische benaming is. Mijn klanten zijn het allerbelangrijkste, dus daarom heb ik de naam veranderd.’

De moorkop verwijst naar de Moren, de vroegere islamitische bevolking van Noord-Afrika. In de 19de eeuw werd de term ook gebruikt als synoniem voor ‘neger’.

Scheldtirade

Enkele honderden mensen trokken woensdag en donderdag op sociale media van leer tegen het besluit van de bakker, die onder meer ‘landverrader’ en ‘linkse gek’ werd genoemd.

Booister: ‘Dat ik zoveel negatieve reacties op de naamswijziging zou krijgen, had ik niet verwacht. Donderdagmiddag kwam er ook iemand in de bakkerij die eiste dat ik terug moorkoppen zou verkopen. Hij bleef erop hameren en kwam heel dreigend over. Daarop hebben we de politie gebeld en besloten we de winkel een dag gesloten te houden.’

De bakker hoopt vrijdag de deuren weer te kunnen openen.

Ook Hema wijzigt naam

Overigens heeft ook de Nederlandse winkelketen Hema besloten het woord moorkop in de ban te doen. Vanaf 30 maart heet het gebakje er ‘chocoladebol’.

Ook de Hema vindt de naam ‘niet meer van deze tijd’, licht een bedrijfswoordvoerster toe.

Volgens haar nam Hema het besluit al een tijdje geleden. Dat het nog even duurt voordat de maatregel ingaat, heeft ermee te maken dat de website en de ‘styling’ erop moeten worden aangepast.

Het is niet de eerste keer dat de naam voor een voedingsmiddel ter discussie staat. Eerder lokten ook al 'zigeunersaus' en 'negerzoenen/negerinnentetten' controverse uit.