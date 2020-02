Minder abortussen in ons land

De daling doet zich het sterkst voor bij tieners en twintigers. Tot 21 jaar krijgen zij gratis anticonceptie.

Lange tijd lag de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking stil, waardoor er na 2011 geen cijfers meer beschikbaar waren. Toen kozen 19.155 vrouwen in België voor een zwangerschapsafbreking. Begin dit jaar werd de commissie opnieuw samengesteld. Ze legt nu haar eerste verslag voor. De krant De Morgen kon dat inkijken. Het brengt de cijfers in beeld van 2012 tot en met 2017.

In die vijf jaar blijkt het aantal abortussen gestaag gedaald te zijn, tot 17.257 in 2017. Dat is een daling met tien procent. Vooral tieners en twintigers vragen minder vaak om een zwangerschapsafbreking. In 2011 waren er 2.390 abortussen bij tieners, in 2017 nog maar 1.596. Bij twintigers was er een daling van 1.307 - twintigers zijn vaker zwanger dan tieners.

Oorzaak van die daling is wellicht de betere en goedkopere anticonceptie: tot de leeftijd van 21 jaar kunnen vrouwen die gratis krijgen. Vanaf april wordt de maatregel uitgebreid tot 25 jaar. De morning-afterpil zal gratis worden voor alle vrouwen.

De commissie beveelt aan om alle anticonceptie volledig terug te betalen, voor iedereen. Noodanticonceptie moet zonder voorschrift verkrijgbaar zijn, jongeren zouden de morning-afterpil moeten kunnen krijgen bij het CLB en scholen zouden condoomautomaten moeten plaatsen.

Er reisden in 2017 ook 472 vrouwen naar Nederland voor een abortus, omdat hun zwangerschap te ver gevorderd was voor een afbreking in ons land.