De Amerikaanse president Donald Trump blikte donderdagavond tijdens een overwinningsspeech in het Witte Huis triomfantelijk terug op zijn vrijspraak in het impeachmentproces.

Een dag nadat hij door de Amerikaanse Senaat werd vrijgesproken van machtsmisbruik en rechtsbelemmering blikte president Donald Trump tijdens een speech in het Witte Huis glunderend terug op die grote, persoonlijke overwinning.

‘Het hele impeachmentproces was kwaadaardig en corrupt en het werd geleid door corrupte mensen, mensen die informatie lekten en mensen die leugens verspreidden’, begon Trump, die door zijn personeel, familieleden en partijgenoten in de East Room van het Witte Huis werd ontvangen door een staande ovatie.

Trump: ‘Dit is geen persconferentie, zelfs geen normale toespraak. Dit is een viering. We zijn door de hel gegaan, want we hadden niks misdaan, maar uiteindelijk is alles goed gekomen.’

‘Ik heb wel degelijk dingen fout gedaan in mijn leven, dat geef ik toe. Maar kijk, dit is het eindresultaat’, vervolgde Trump, die daarna een kopie van The Washington Post de lucht instak, met daarop de kop ‘Trump vrijgesproken’. ‘Dit is het enige positieve artikel ooit dat ze over mij geschreven hebben.’

Trump is now holding up a newspaper he said he canceled the White House's subscription to pic.twitter.com/TCl9FnL0zc — Aaron Blake (@AaronBlake) February 6, 2020

Trump: ‘En dan te bedenken dat we ook al het hele Ruslandonderzoek hebben overleefd. Ook dat was niks anders dan bullshit.’

De Amerikaanse president bedankte dan tientallen minuten lang partijgenoten die het voor hem opnamen tijdens het impeachmentproces, zoals de Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell.

Mitt Romney, de enige Republikein die voor de afzetting van Trump stemde, moest het dan weer ontgelden. ‘Hij is een gefaalde voormalige presidentskandidaat. Wanneer je zo erg faalt in het leven, dan kan er van alles met je gebeuren’, sneerde Trump. ‘Romney zei dat hij zo gestemd had uit religieuze overwegingen. Nooit eerder heb ik hem religie als een excuus horen gebruiken.’

Ook de Democraten Nancy Pelosi, die het Huis van Afgevaardigden leidt, en Democratisch hoofdaanklager Adam Schiff kregen een veeg uit de pan. Trump noemde hen 'verdorven, slechte mensen'.

Op Twitter wijst een journaliste van het Amerikaanse nieuwsmagazine Time op het grote verschil met de toespraak die de Democratische ex-president Bill Clinton gaf in 1999, na diens vrijspraak in een impeachmentproces. Clinton bood toen ondanks zijn vrijspraak zijn ‘diepste verontschuldigingen’ aan voor alle uitspraken en acties die tot zijn impeachment hadden geleid.