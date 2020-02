Nieuwe minister-president van Thüringen wil na één dag al stoppen

Thomas Kemmerich, de nieuwe minister-president van de Duitse deelstaat Thüringen, is een dag na zijn omstreden verkiezing bereid om een stap opzij te zetten. Hij is verkozen met de steun van CDU én de uiterst-rechtse Alternative für Deutschland.

Hoogspanning in de Duitse politiek. De aanstelling van Kemmerich met de hulp van AfD leidde gisteren tot afkeer op het nationale hoofdkwartier van CDU en bij de linkse partijen. De druk op Kemmerich werd zo groot dat hij na één dag alweer opstapt.

Zijn partij, de FDP, is bereid in Thüringen de weg vrij te maken voor nieuwe verkiezingen. Daar drong de nationale CDU-leidster Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) gisteren al op aan. Ook bondskanselier Angela Merkel, op vakantie in Zuid-Afrika mengde zich: ‘onvergeeflijk’, noemde ze de steun van AfD. De verkiezing dreef een wig tussen de nationale CDU-leiding en de lokale afdeling.

Ook de FDP is door de lokale ontwikkelingen in de problemen gekomen. Voorzitter van de FDP Christian Lindner zal vrijdag opnieuw het vertrouwen vragen aan zijn partij om aan te blijven. Hij had minder bezwaren geuit tegen de steun van AfD gisteren.

De steun van de AfD aan een lokale regering was een primeur in Duitsland. De coalitievorming verliep na de verkiezingen in oktober erg moeilijk. Die Linke kwam als grootste uit de bus. Maar de CDU-top had ook een samenwerking met Die Linke uitgesloten. De lokale afdeling van CDU bleef gefrustreerd achter.