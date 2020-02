Dejan Veljkovic blijft spijtoptant

Dejan Veljkovic mag spijtoptant blijven in het onderzoek ‘Schone Handen’ naar corruptie in het Belgisch voetbal. Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag het beroep verworpen die twee verdachten in de zaak hadden ingediend.

Veljkovic is de allereerste spijtoptant in de Belgische gerechtelijke geschiedenis. De zogenaamde pentiti-regeling was een geesteskind van de regering-Michel.

Spijtoptanten zijn mensen die in ruil voor strafvermindering uit de biecht klappen over andere verdachten of medeplichtigen bij een misdrijf. In verschillende andere landen bestond al zo’n regeling, die vruchten had afgeworpen tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme. De vraag om een procedure stak in ons land geregeld de kop op, bijvoorbeeld in de zoektocht naar de daders van de Bende van Nijvel.

Het was echter Dejan Veljkovic die de primeur wegkaapte. Hij legde verklaringen af over corruptie en financieel gesjoemel in het voetbal in ruil voor een gunstige sanctie. Hij zal 5 jaar cel met uitstel en een boete van 80.000 euro krijgen. Hij riskeert ook een reeks verbeurdverklaringen van op illegale wijze verkregen gelden en goederen.

Advocaten Joris Van Cauter (de advocaat van ex KV-Mechelen bestuurder Thierry Steemans) en Frank Scheerlinck (advocaat van makelaar Nenad V.) waren bij het Grondwettelijk Hof een vernietigingsprocedure gestart. Zonder succes dus.