Dat coyote's en dassen samen jagen, wisten onderzoekers al langer. Maar weinig mensen hadden het hen ook al zien doen. Tot deze week beelden van een cameraval onder een snelweg in Californië viraal zijn gegaan.

Op de beelden is duidelijk te zien hoe de coyote en de das vrolijk samen op pad gaan. En dat is opvallend, want tot voor kort werd hun band enkel als puur zakelijk beschouwd. Bovendien staan dassen bekend als norse en onvriendelijke dieren.

'We zien duidelijk dat ze op hun gemak zijn en vriendelijk met elkaar omgaan', vertelt biologe Jennifer Campbell-Smith aan National Geographic. Zo wijst ze op het speelvolle kwispelen van de coyote's staart, het feit dat hij zich even omdraait om te zien of de das kan volgen en de kleine versnelling van de das om de coyote bij te benen. Ze jagen voornamelijk op eekhoorns, muizen en andere knaagdieren.

Het is de eerste keer in de regio rond San Francisco dat een samenwerking tussen een coyote en een das wordt waargenomen.