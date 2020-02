Jonge twintiger krijgt 23 jaar cel voor vrijwillige doodslag en verkrachting

Een 21-jarige jongeman die in 2016 een 17-jarig meisje om het leven bracht in Anderlecht, is donderdag veroordeeld tot 23 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De jury weerhield geen enkele verzachtende omstandigheid voor de dader van de misdaad aan de Decathlon in Anderlecht.

Het lichaam van het meisje, de 17-jarige Thaynara, werd op 6 juni 2016 omstreeks 20 uur aangetroffen vlakbij de Olympische Dreef in Anderlecht, nadat een minderjarige vriend van het meisje haar eerder op de dag als vermist had opgegeven. Die jongeman werd nog dezelfde dag door de jeugdrechter van Nijvel geplaatst in een gesloten jeugdinstelling, op verdenking van doodslag.

Begin augustus 2016 bekende de jongen dat hij de nacht van zondag 5 juni op maandag 6 juni met het meisje had doorgebracht op het dak van de Decathlon-winkel in Anderlecht. Ze zouden heel wat gedronken hebben en ruzie gekregen hebben toen Thaynara de avances van de jongeman afwees, waarna hij haar over de rand van het dak had geduwd. Na haar val zou het meisje nog geleefd hebben, maar de jongeman zou haar eerst misbruikt hebben, alvorens haar te wurgen.

G. was minderjarig op het moment van de feiten, maar werd door de jeugdrechtbank in Nijvel uit handen gegeven. Daarna werd hij door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling naar het assisenhof doorverwezen.

Verdovende middelen

De jury vermeldde woensdag in haar motivatie dat uit het autopsierapport bleek dat het overlijden het gevolg was van verschillende opeenvolgende wurgpogingen, nadat het meisje waarschijnlijk door de val buiten bewustzijn was. De juryleden benadrukten ook de vastberadenheid waarmee de jongeman handelde, en het feit dat hij had verklaard dat hij niet wilde dat het slachtoffer kon ontsnappen. Ook stelden ze dat G. geen hulp had gezocht, maar in de plaats daarvan het lichaam had verstopt.

De man had bovendien tijdens zijn verhoren verklaard dat het meisje geen seks wilde met hem, en dat hij zich toch aan haar had vergrepen. In het bloed van het meisje werden verdovende middelen aangetroffen, en ze had een zware val gemaakt. Het slachtoffer kon dus op geen enkele manier op een geldige manier toestemming geven voor de seksuele daden die G. pleegde.