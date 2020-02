25 arrestaties in onderzoek naar Albanese misdaadbende geleid vanuit Antwerpen

Bij een gecoördineerde actie in vijf landen zijn donderdag 25 verdachten opgepakt van een Albanese misdaadbende die geleid werd vanuit Antwerpen. In ons land werden 14 huiszoekingen verricht, daarbij werden 9 verdachten gearresteerd.

De betrokkenen van de internationale misdaadbende worden verdacht van teelt, doorvoer en verkoop van drugs in binnen- en buitenland. Het internationaal onderzoek werd gevoerd door de lokale recherche van de Antwerpse politie, in samenwerking met Europol en politiediensten in Spanje, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

De hoofdverdachte van de bende werd donderdagochtend gearresteerd in Berchem. Er werd ook een vuurwapen en 55.000 euro cash geld aangetroffen. De negen verdachten die in België werden gearresteerd, verschijnen binnen 48 uur voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen of ze worden aangehouden.

Het onderzoek startte in 2017 op de Herentalsebaan in Deurne. De politie vermoedde dat er vanuit een appartement cocaïne verhandeld werd. Intensieve observaties en doorgedreven onderzoek van de Antwerpse politie maakte duidelijk dat er een bende aan het werk was. Tijdens het gerechtelijk onderzoek werden twee plantages gelokaliseerd in Anderlecht en Ternat. Bij die laatste kwekerij aan de Assesteenweg werden op 9 april 2019 ongeveer 1.250 planten aangetroffen.

De lokale recherche legde in de loop van het gerechtelijk onderzoek, in samenwerking met de directie zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) van de federale politie, een netwerk van Albanese origine bloot, dat op professionele wijze drugs vervoerde en verhandelde over heel Europa. Daarvoor werden bijvoorbeeld voertuigen omgebouwd, zodat geld en verdovende middelen in verborgen ruimtes getransporteerd konden worden. Verschillende verdachten bleken gekend voor drugshandel en liepen veroordelingen op in verschillende landen.