Hoorzittingen over toelatingsproeven in Vlaams Parlement

De commissie Onderwijs heeft donderdag, op vraag van Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD), beslist hoorzittingen te organiseren met de hogescholen en universiteiten over de geplande toelatingsproeven in het hoger onderwijs.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil een toelatingsproef voor álle opleidingen in het hoger onderwijs. Die toelatingsproef mag voor Weyts bindende gevolgen hebben: verplichte remediëring en bijles staat op zijn agenda.

Maar volgens Open VLD’er Jean-Jacques De Gucht zijn er nog onduidelijkheden. ‘De communicatie van de minister over de verplichte toelatingsproeven roept veel vragen op’, vindt De Gucht. Ook CD&V vroeg eerder al om de proef niet op een drafje in te voeren, en goed op te letten dat de ‘wetenschappelijke basis’ solide is.

De commissie onderwijs zal nu hoorzittingen organiseren. De universiteiten en hogescholen zullen de kans krijgen om zo hun visie en bedenkingen bij het plan te verduidelijken.