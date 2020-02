21-jarige Pogacar klopt 39-jarige Valverde in Valencia, Dylan Teuns knap derde op lastige aankomst bergop

Tadej Pogacar (21) heeft de tweede rit van de Ronde van Valencia gewonnen. De Sloveen was in een sprint bergop sneller dan Alejandro Valverde (39). Dylan Teuns klampte lang aan en werd heel knap derde, Greg Van Avermaet werd tiende op vijf seconden. Pogacar neemt de leiderstrui over van Dylan Groenewegen.

Een vroege vlucht van vijf kleurde de wedstrijd. Dik 160 kilometer reden Cavagna, Van Emden, De Marchi, Saez en Cuadros - al moest die in de laatste kilometers lossen - in de aanval, maar hun poging strandde zo’n tien kilometer van de aankomst. Cavagna probeerde nog even alleen door te gaan, maar op dik drie kilometer van de finish kwam ook zijn liedje ten einde. De punchers konden op de hellende aankomststrook - de laatste twee kilometer gingen aan gemiddeld 8,6% - zo strijden voor winst.

Goede timing

Gonzalo Serrano raakte al vroeg weg, Jan Polanc probeerde het, Gianni Moscon ook, maar uiteindelijk was er niets te doen aan Tadej Pogacar. Het Sloveens toptalent wachtte zijn moment af en reed met een vinnige eindsprint naar winst. Alejandro Valverde strandde in zijn wiel, Dylan Teuns werd knap derde. Pogacar is ook meteen de nieuwe leider.