‘We zijn op de plek van de aanslag.’ Giuseppe Antoci streed tegen subsidiefraude. En botste met de maffia

Op Sicilië belandt naar schatting 60 procent van de Europese land¬bouw¬subsidies in de verkeerde handen. Wie daartegen strijdt, botst met de maffia.

Boeren een fair inkomen garanderen of bij¬dragen aan de strijd tegen klimaat¬verandering. Daarvoor dienen, onder meer, de Europese landbouwsubsidies. Maar die intenties worden gedwarsboomd door miljardenfraude, nepotisme en cruciale weeffouten in het systeem. Journaliste en Italië-kenner Ine Roox reisde naar Sicilië, en sprak er onder meer met Giuseppe Antoci. Toen hij de strijd aanging tegen subsidiefraude, werd er een aanslag gepleegd op zijn leven. Hij leeft al jaren onder heel strenge bewaking. Het verhaal maakt deel uit van een driedelige reeks over fraude met Europese Landbouwsubsidies. Meer info vindt u hieronder.

