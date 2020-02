130 mensen vast bij brand in Zweedse mijn

In een mijncomplex in het Zweedse Garpenberg heeft een machine vuur gevat op 852 meter diepte. Zo’n 130 werknemers zijn gevlucht naar afgesloten schuilkamers, in afwachting van evacuatie.

Kort voor 14.00 uur werd alarm geslagen wegens rookontwikkeling in de mijn. Volgens de politie is het niet duidelijk of de machine is blijven branden. Er zouden geen gewonden zijn. Een woordvoerder van Boliden, het bedrijf dat de mijn uitbaat, zegt dat de situatie onder controle is.

De mijn in Garpenberg is de oudste van Zweden. Ze is al operationeel sinds de dertiende eeuw. De zink- en zilvermijn ligt 180 kilometer ten noordwesten van Stockholm.