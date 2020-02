Peuter in coma na inname drugs: koppel veroordeeld

Een koppel uit Brugge heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen omdat hun driejarige peuter per ongeluk vloeibare xtc had genomen.

Het meisje werd twee jaar geleden in comateuze toestand in het ziekenhuis opgenomen. Ze had de drugs ingenomen bij onderburen waar ze een paar uur verbleef.

Toen het kind was flauwgevallen, brachten de ouders de hulpdiensten op de hoogte.

Het toxicologische onderzoek bracht sporen van cocaïne en vooral xtc aan het licht. Hoe het meisje de drugs precies heeft binnengekregen, is niet duidelijk. Het meisje overleefde het voorval en is in een instelling geplaatst.

De ouders zijn nu samen met de onderburen veroordeeld. Volgens de rechter zijn alle betrokkenen door hun onzorgvuldigheid schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen. Ze wisten immers dat er drugs in het appartement lagen en lieten het kind toch zonder toezicht achter.

Door hun drugsprobleem kampte het koppel met ernstige financiële problemen.