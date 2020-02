Koerden zullen toch Europese IS-strijders berechten

Meer dan 1.000 IS-strijders en 12.000 vrouwen en kinderen verblijven in de Syrische kampen, die door de Koerden bewaakt worden. De Koerden zijn nu, bij gebrek aan Europese reactie, dan toch van plan de strijd(st)ers te berechten.

Al maandenlang vragen de Koerden en de Amerikanen aan de Europese regeringen om hun IS-strijders te repatriëren en berechten in eigen land. Zeker na de inval van Turkije in het noorden van Syrië is de situatie in de kampen waar ze worden vastgehouden precair. De Koerden kunnen de bewaking ervan niet volhouden. Bij de inval van Turkije kwamen vele tientallen, mannen, vrouwen en kinderen, vrij.

Het Rojava Information Center, de spreekbuis van de Koerdische autoriteiten in Noord- en Oost-Syrië brengt nu het nieuws dat de Koerden de strijders zelf zullen berechten. ‘Ze hopen op samenwerking met internationale organisaties en experten’, zegt het RIC. De processen zouden al in de lente van 2020 starten. De VS zouden de informatie leveren die de Koerden moet helpen om de strijders een eerlijk proces te geven. ‘We houden 8.000 kinderen en meer dan 4.000 vrouwen vast, bovenop de IS-strijders, en ze komen uit meer dan 53 landen’, zei Koerdisch regeringslid Fener al-Kait. ‘Dit is een internationale crisis en er moet een internationale oplossing worden gezocht’.

Bij een bezoek aan Finland hebben de Syrische Koerden ook aan de Finse overheid hulp gevraagd voor een 'transparant en openbaar proces'.

Volgens de laatste cijfers van oktober 2019 worden in Syrië ruim vijftig Belgische IS-strijders vastgehouden. Daarnaast ook 68 kinderen. De vraag is hoe België op dit nieuw feit zal reageren. Ons land erkent de Koerdische autoriteit niet.