Daan Soete verhuist vanaf 1 maart naar Group Hens-Maes CX Team

Veldrijder Daan Soete maakt op 1 maart de overstap van Pauwels Sauzen-Bingoal naar Group Hens-Maes CX Team. De 25-jarige Soete wordt bij het team van Bart en Guido Verschueren ploegmaat van Vincent Baestaens, Lander Loockx en Tom Meeusen.

Soete behaalde in 2018 nog brons op het BK in Koksijde, en begon ook het voorbije seizoen sterk met een derde plaats bij de eerste Wereldbekermanche in het Amerikaans Iowa. Nadien ging het bergaf met de Kempenaar. Tijdens de Wereldbekermanche in Zolder viel hij ook nog eens zwaar waarbij het zijn sleutelbeen brak. Hij miste vervolgens de crossen in de kerstperiode en kon zich niet in de WK-selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout knokken.