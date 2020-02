Iran vindt Kroatische opvolger voor Marc Wilmots

De Iraanse voetbalbond heeft donderdag de Kroaat Dragan Skocic aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige Skocic is de opvolger van onze landgenoot Marc Wilmots, die het in december - na nauwelijks een half jaar dienstverband en ondanks nog een contract tot en met het WK van 2022 - voor bekeken hield bij Iran. Wilmots weet zijn vertrek aan het feit dat “de Iraanse bond zijn contractuele verplichtingen niet nakwam”.

Skocic was al werkzaam in Iran, als clubtrainer van Sanat Naft. In een verder verleden leidde hij ook twee maal Rijeka, in eigen land, en topclubs uit het Midden-Oosten als Al-Arabi en Al Nassr.

Iran staat in de tweede groepsfase van de WK-kwalificaties in Azië derde in een poule, waarin Irak de leiding heeft. De winnaars van de acht groepen en de vier beste nummers twee gaan door naar de derde kwalificatieronde.

De Iraanse selectie bevat met Kaveh Rezaei (Charleroi), Ali Gholizadeh (Charleroi), Omid Ebrahimi (Eupen) en Milad Mohammadi (Gent) enkele spelers uit de Jupiler Pro League.