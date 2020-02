Profclubs buigen zich vrijdag opnieuw over tv-contract

De Pro League belegt vrijdag opnieuw een algemene vergadering om nieuwe biedingen van kandidaat-rechtenhouders voor het voetbalcontract te bestuderen. Wellicht worden de rechten nu wel toegewezen. Twee weken geleden verlieten de vertegenwoordigers van de 24 profclubs de onderhandelingstafel zonder akkoord, omdat er te weinig geld geboden werd.

Het vorige tv-contract leverde de profclubs jaarlijks 80 miljoen euro op. Met de voorstellen die twee weken geleden op tafel lagen, zou de Pro League er zo’n 15 procent op vooruitgaan naar jaarlijks ongeveer 92 miljoen euro. Daarmee bleef het voetbalcontract weliswaar onder het vooropgestelde streefdoel van 100 miljoen euro per seizoen.

De profclubs zijn er rotsvast van overtuigd dat hun voetbalproduct meer waard is en gingen daarom niet akkoord met de bieding. “Op basis van de huidige stand van zaken worden de rechten niet toegewezen”, klonk het in een persbericht. Omdat de clubs meer ambiëren, organiseerde de Pro League een tweede biedingsronde binnen dezelfde tender. Verschillende bieders deden eind januari al een nieuw informeel bod. Op basis daarvan onderhandelden de Pro League en de kandidaat-rechtenhouders de voorbije twee weken.

De verwachting is dat de rechten vrijdag wel toegewezen worden. De Pro League liet nog een opening voor een tweede tenderprocedure in samenspraak met de Belgische Mededingingsautoriteit, maar die piste lijkt onhaalbaar. Mochten de profclubs het niet eens geraken over de toewijzing, kan een derde ronde binnen dezelfde tender georganiseerd worden.

Omtrent de verdeelsleutel van het voetbalcontract is ook nog geen schikking gevonden. Met de uitkomst van de tender hoopte de Pro League daaromtrent een overeenkomst te bereiken. Hoe meer middelen er te verdelen zijn, hoe groter ieders deel van de koek en hoe minder discussies.