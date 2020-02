Hij kreeg de hoogste eer van de Amerikaanse president Donald Trump - de Presidential Medal of Freedom - en wordt ‘de gevaarlijkste man van Amerika’ genoemd. Wie is Rush Limbaugh?

Rush Limbaugh noemt zichzelf ‘de dokter van de democratie’. Hij heeft een eigen radioprogramma The Rush Limbaugh Show, die al loopt sinds 1988 en waarmee hij miljoenen Amerikanen bereikt. Het is het best beluisterde programma van de Verenigde Staten. Wat hij daar in al die jaren vertelde, maakt hem een van de meest invloedrijke conservatieven. Een kort overzicht.

In 2012 noemde Limbaugh de studente Sandra Fluke, een voorstander van anticonceptie, een ‘slet’ en een ‘prostituee’. ‘Ze wil betaald worden voor seks, ze heeft zo vaak seks dat ze zich geen contraceptie kon veroorloven.’ Fluke streed voor een terugbetaling van anticonceptie voor vrouwen. Na zware kritiek verontschuldigde Limbaugh zich voor die uitspraak.

Voor andere vrouwonvriendelijke uitspraken verontschuldigde hij zich niet. ‘Vrouwen zouden niet in de jury mogen zitten als de beklaagde een knappe man is’, behoort tot een van zijn ‘35 waarheden’. En ook: ‘Feminisme is ontstaan opdat onaantrekkelijke vrouwen betere toegang zouden krijgen tot de samenleving.’ Over Beyoncé zei hij: ‘Ze is getrouwd met een rijke man. Ze begrijpt nu dat het de moeite is om te buigen (voor haar man, red.).’

De rechts-conservatieve radiopresentator heeft weinig verrassend geen hoge pet op van zwarten en van LGBT’s. ‘We moeten ons ontdoen van de hele National Basketball Association’, zei hij na een zware vechtpartij tijdens een basketbalmatch in 2004. ‘Noem het de TBA, de Thug (gangster, red.) Basketball Association, en noem hen geen teams meer. Het zijn bendes.’ En nog: ‘Hebben jullie ooit al opgemerkt dat elke schets van een gezochte crimineel op Jesse Jackson lijkt?’

De Obama’s waren een favoriete schietschijf van Limbaugh. Hij noemde Michelle Obama ‘Moochelle’ Obama, wat zoveel betekent als luilak of klaploper. Limbaugh was de grote promotor van het verzinsel dat Barack Obama een in Kenia geboren moslim is.

Limbaugh bouwde ook een reputatie op van complotdenker, met uitspraken die regelrecht tegen wetenschappelijke inzichten ingaan. Hij ontkent dat je ziek kan worden van meeroken. ‘Dat is een mythe’, zei hij in zijn show in 2015. ‘Dat is bewezen door de Wereldgezondheidsorganisatie en dat rapport is weggemoffeld. Het zal je niet ziek maken, en het zal je niet doden.’ Over roken zei hij: ‘Het duurt vijftig jaar voor roken mensen doodt, als het al gebeurt. Niet iedereen die rookt, krijgt kanker.’ De 69-jarige Limbaugh lijdt zelf aan longkanker in een vergevorderd stadium, zo maakte hij maandag bekend.