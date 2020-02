Schotse minister neemt ontslag na ongepaste berichten naar minderjarige

De Schotse minister van Financiën Derek Mackay heeft ontslag genomen nadat ‘The Sun’ had onthuld dat hij ongepaste berichten had gestuurd naar een 16-jarige jongen.

De Schotse editie van The Sun bracht uit dat de 42-jarige Mackay, die door velen werd beschouwd als een mogelijke volgende regeringsleider, ongeveer 270 berichten had gezonden naar een 16-jarige jongen, op Instagram en Facebook, over een periode van zes maanden. De laatste berichten werden vorige week uitgewisseld.

In die berichten, waarvan de krant er een aantal publiceerde, schreef Mackay onder meer dat hij de jongen ‘schattig’ vond en gaf hij hem complimenten over zijn nieuwe kapsel. Hij had de jongen ook uitgenodigd voor een etentje en om samen een rugbywedstrijd bij te wonen. De jongen had in een van de berichten benadrukt dat hij 16 jaar oud was, en dat Mackay ‘niets moest proberen’.

Mackay heeft woensdagavond zijn ontslag aangeboden bij de Schotse premier Nicola Sturgeon.

‘Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor mijn daden. Ik heb me dwaas gedragen en wil me oprecht verontschuldigen, zowel bij de betrokkene als bij zijn familie’, klonk het in de mededeling waarin hij ook zijn ontslag aankondigde. ‘Het was een privilege om deel uit te maken van deze regering en het spijt me dat ik mijn collega’s en supporters heb teleurgesteld.’

Mackay outte zich in 2013 als homo nadat hij uit elkaar was gegaan met zijn vrouw.