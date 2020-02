Pete Buttigieg is de grote verrassing van de Democratische voorverkiezingen in de staat Iowa. Buttigieg is getrouwd met een man, iets wat bij sommigen in de VS nog steeds erg gevoelig ligt. Dat is ook zo bij de vrouw in de video hierboven. Zij stemde op Buttigieg, maar toen ze hoorde dat hij homo is, veranderde de situatie voor haar helemaal.

Pete Buttigieg heeft allesbehalve een gemakkelijke familienaam. Hoe spreek je die juist uit? We leggen onze redactie de test voor in de video hieronder.