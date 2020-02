“Mbaye Diagne en Galatasaray spannen bij de FIFA zaak van 15 miljoen aan tegen Club Brugge”

Mbaye Diagne stapt naar de FIFA omdat hij niet meer mag meetrainen bij Club Brugge. Hij doet dat op advies van Galatasaray, dat van plan is liefst 15,5 miljoen euro schadevergoeding te vragen aan blauw-zwart. Dat melden verschillende Turkse media.

Galatasaray is ontevreden met de situatie van Diagne bij Club Brugge. Doordat hij niet meer in actie komt en zelfs niet meer mag meetrainen, is de Turkse topclub bang dat Diagne als hij terugkeert naar Istanbul onmogelijk nog te verkopen zal zijn. Galatasaray zou nu 15,5 miljoen euro schadevergoeding vragen in de hoop Club Brugge zo te dwingen de aankoopoptie van 13 miljoen euro voor Diagne te lichten. In afwachting daarvan traint Diagne mee met Galatasaray, waar hij zich enkele dagen geleden op oefencomplex Florya meldde.

Eerder deze week had Galatasaray-voorzitter Mustafa Cengiz al uitgehaald naar Club voor de manier waarop ze de Senegalese spits behandeld hebben. “Ze hebben ons bedrogen”, vertelde hij bij beIN Sport. “Ze hebben hem gewoon gedumpt. (...) Brugge heeft hem bijna ter dood veroordeeld.”

Coronavirus bemoeilijkte oplossing voor Diagne

Bij Club Brugge zijn ze vooralsnog niet onder de indruk. Volgens bronnen die het dossier hebben gevolgd, werd de afgelopen maanden al stevig onderhandeld tussen Club en Galatasaray om een oplossing te vinden voor Diagne. Een transfer naar China zou op tafel hebben gelegen maar sprong uiteindelijk af door de uitbraak van het coronavirus.

Diagne werd persona non grata bij Club nadat hij in de Champions League-wedstrijd tegen PSG een penalty opeiste en die vervolgens miste. Eind november raakte bekend dat hij ook niet meer welkom was op training bij blauw-zwart.