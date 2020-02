Stormloop in Wallonië op subsidies voor hagen

In Wallonië lag het aantal ingediende subsidieaanvragen voor het aanplanten van hagen tussen september en december veertig procent hoger dan in het begin van het jaar. Dat schrijft La Libre Belgique donderdag. Dat heeft alles te maken met het Waals regeerakkoord.

In haar regeerakkoord dat in september werd voorgesteld, schrijft de Waalse regering dat ze 4.000 kilometer hagen wil aanplanten. Die aankondiging heeft voor een stormloop op de subsidies gezorgd, schrijft La Libre Belgique.

Uit cijfers van minister van Leefmilieu Céline Tellier (Ecolo) blijkt dat er tussen september en december subsidieaanvragen zijn ingediend voor de aanleg van 45 kilometer aan hagen, 1,7 kilometer aan kreupelbos, 769 rijbomen en 1.878 fruitbomen. Wat de subsidies voor hagen betreft, gaat het om een stijging van 40 procent in vergelijking met de eerste helft van 2019.

Het plan van Wallonië voor meer haag past in de ambitie om de landbouw in te zetten in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.