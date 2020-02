Belastingambtenaar aangehouden, 150.000 euro doorgesluisd naar eigen rekening

Een vijftiger uit Berlaar wordt verdacht van verduistering. De belastingambtenaar zou op een periode van twee jaar 150.000 euro naar zijn eigen rekeningen hebben doorgesluisd. Dat meldt het Antwerpse parket donderdagochtend.

De Belgische Staat diende in oktober vorig jaar een klacht burgerlijke partijstelling in tegen een ambtenaar van de fiscale administratie. Onder leiding van de onderzoeksrechter in Mechelen voerde de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie een onderzoek, aldus het parket.

Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat de 50-jarige man over een periode van twee jaar ongeveer en in totaal 150.000 euro naar zijn eigen rekening had overgemaakt. Om dat te verdoezelen werden gegevens vervalst.

De man werd gisteren door de onderzoeksrechter aangehouden voor verduistering en knevelarij in zijn functie als openbaar ambtenaar en schriftvervalsing.