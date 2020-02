Twee mannen opgepakt in verband met Banksy-diefstal in Parijs

In de regio Parijs zijn dinsdagmorgen twee mannen opgepakt en vastgezet in het kader van het onderzoek naar de diefstal van een werk van straatkunstenaar Banksy in september in het hartje van de Franse hoofdstad.

De politie vatte een man van 32 en een van 35 jaar, in het kader van het onderzoek naar de diefstal van Banksy begin september nabij het Centre Pompidou. De stencil stond op de achterkant van een toegangsbord aan de ondergrondse garage van het beroemde cultuurcentrum.

Bij huiszoekingen zijn ook werken van Banksy in beslag genomen. Deskundigenonderzoek moet uitmaken of ze echt zijn of niet. Het nabij het Centre Pompidou geroofde werk is echter niet gevonden.

Dat werk toonde een rat met een gemaskerde snuit die een breekmes vasthoudt. De stencilgraffiti verscheen volgens het centrum op 25 juni 2018 en werd de volgende dag op het Instagram-account van de Britse kunstenaar geplaatst. De foto van het werk op Instagram ging gepaard met een onderschrift: ‘Vijftig jaar na de opstand in Parijs 1968. De geboorteplaats van de moderne stencilkunst’.

Het Centre Pompidou heeft het kunstwerk kort na het verschijnen laten beschermen door er een plaat uit plexiglas te laten overplaatsen.