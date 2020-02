Democrate Nancy Pelosi: Trump blijft 'een bedreiging voor de democratie'

Donald Trump blijft 'een bedreiging voor de Amerikaanse democratie'. Dat heeft de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, gezegd nadat de Amerikaanse Senaat Trump woensdag vrijpleitte van twee aanklachten.

'De president en de Republikeinen in de Senaat hebben het niet respecteren van de wet gebagatelliseerd', stelt Pelosi in een mededeling, waarin ze Trump en de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell, schurken noemt. 'Onze stichters plaatsten beveiligingen in de grondwet om te beschermen tegen een schurk als president. Ze hadden zich nooit ingebeeld dat ze tegelijk een schurk als leider in de Senaat zouden hebben, die laf aan zijn plicht om de grondwet te handhaven zou verzaken.'

Als gevolg van 'het verraad van de grondwet door de Republikeinse senatoren', blijft Trump volgens haar 'een bedreiging' omdat hij erop staat dat 'hij boven de wet staat en dat hij een verkiezing kan vervalsen als hij dat wil'.

Pelosi waarschuwt dat Trump zal 'opscheppen dat hij vrijgesproken is', maar 'er kan geen vrijspraak zijn zonder proces, en geen proces zonder getuigen, documenten en bewijs'. Daarmee hekelt ze dat de grote meerderheid van de Republikeinen in stemmingen bijkomend bewijs, waaronder een getuigenis van oud-veiligheidsadviseur John Bolton – tegenhielden.

Lof voor Romney

Ook volgens de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, heeft de vrijspraak van Trump geen enkele waarde omdat het proces niet eerlijk is verlopen. Dat zei hij op een persconferentie na de zitting in de Senaat. 'Republikeinse senatoren onthielden de Senaat haar recht om relevant bewijs te onderzoeken, om getuigenissen en documenten op te vragen, om echt recht te spreken over president Trumps impeachment. Dit maakt dit het eerste impeachmentproces in de geschiedenis dat geen getuigen hoorde. Een meerderheid van Republikeinen pleegde, uit eerbied en hoogstwaarschijnlijk ook uit angst voor de president van hun partij, een grote gerechtelijke dwaling.'

Republikein McConnell stelde dan weer dat de Democraten 'een kolossale fout begingen' door de impeachmentprocedure tegen de president op te starten. 'Op dit moment zijn zij de verliezers', en zitten de Republikeinen negen maanden voor de presidentsverkiezingen in een bevoordeelde positie.

Eén Republikein kreeg lof van de Democraten: Mitt Romney, die als enige tegen Trumps vrijspraak stemde en meteen bijzonder hard door hem uitgespuwd werd als indringer. Democratisch hoofdaanklager Adam Schiff prees zijn 'moed' om 'het land boven de partij te stellen' en zei dat hij toonde dat 'gerechtigheid nog van belang is'.