Amerikaanse acteur Kirk Douglas overleden

De Amerikaanse acteur Kirk Douglas is op 103-jarige leeftijd overleden. Zijn zoon, acteur Michael Douglas, heeft dat meegedeeld aan tijdschrift 'People'. Kirk Douglas was een van de weinige nog levende acteurs uit het klassieke Hollywood-tijdperk. Zijn bekendste rol was die van Spartacus in de gelijknamige film van Stanley Kubrick.

‘Met enorm veel verdriet moeten mijn broers en ik mededelen dat Kirk Douglas vandaag op 103-jarige leeftijd van ons is heengegaan’, aldus de verklaring van zijn zoon. ‘Voor de wereld was hij een legende, een acteur uit de gouden eeuw van de films’, zegt Michael, die voorts zijn vaders gevoel voor rechtvaardigheid een inspiratie noemt.

Ironisch dat uitgerekend Douglas (in 1916 geboren als Issur Danielovitch Demsky) zo stokoud is geworden – hij die in zoveel films miserabel aan zijn einde kwam. Vaak was er iets dubbels aan dat einde: je vond als kijker dat hij het wel wat verdiend had, en tegelijk had je ook medelijden met hem. Douglas was een van de eerste topacteurs die doorbrak na de oorlog, toen personages opeens ambiguer mochten zijn. Het maakte zijn vertolkingen boeiend, zelfs al overacteerde hij soms wat.

Kirk Douglas in 1962 Foto: AP

Verminkingsmeester

In zijn doorbraakfilm, Champion, speelde hij een bokser die zelfs zijn eigen gehandicapte broer neersloeg om de top te bereiken: uiteraard liep dat slecht af voor hem. Sterven en/of verminkt worden werd de rode draad in zijn oeuvre. In Ace in the hole kreeg hij een schaartje in zijn buik geplant. In The big sky verloor hij een vinger. Als Vincent van Gogh in Lust for life sneed hij zich een oor af. In Gunfight at the O.K. Corrall vochten de tering en de kogels voor de eer hem te mogen afmaken. Een havik klauwde zijn oog uit in The vikings. In Spartacus werd hij aan een kruis genageld. In Lonely are the brave werd hij overreden door een vrachtwagen. Enzovoort.

Maar voor hij sterft, wist hij meestal heel goed dat hij erom gevraagd had, vaak gekweld door zelfverwijten. Filmkenner David Thomson noemde Douglas ‘de meest manisch-depressieve van alle sterren’. Veel van zijn films zijn varianten op zijn Vincent van Gogh: de uitblinker die grijpt naar het onbereikbare, maar eindigt als een kronkelend hoopje ellende. Icarus zou een mooie rol voor hem geweest zijn: hij zou al vliegend zijn stoere torso nogmaals hebben kunnen tonen, en zo dramatisch in zee neergestort zijn.

Maar net deze vertolker van de aftakeling lijkt in werkelijkheid negen levens te hebben. Twee keer ontsnapte hij aan de dood. Toen hij 74 was, werd Douglas tijdens een helikoptervlucht geraakt door een stuntvliegtuigje. Twee mensen stierven. Douglas stortte twaalf meter naar beneden en hield er alleen gebroken ribben en snijwonden aan over. Vijf jaar later kreeg hij een zware beroerte, die voor veel anderen fataal geweest zou zijn. Hij verloor er zijn spraakvermogen mee, maar hij vocht terug, met jarenlange stemtherapie. Hij maakte daarna nog drie films: die zijn heel slecht, maar de verbetenheid van de bejaarde acteur om zijn dialogen te spreken was bewonderenswaardig. In 2009 voerde hij zelfs een autobiografische onemanshow op en hij bracht een poëziebundel uit.

Douglas als Van Gogh Foto: Photo12

Belgische vrouw

Hijzelf zei dat het zijn liefde is voor zijn Belgische vrouw Anne Buydens (zelf 97 en ook springlevend en gezond), die hem zo lang op de been hield. Kirk leerde Anne, zijn tweede vrouw, in 1953 kennen tijdens opnames in Frankrijk. Zij was een pr-meisje. Hij won haar hart door haar mee te nemen naar het Cirque d’hiver in Parijs, een spektakel met gastoptredens door beroemde mensen. Kirks enige bijdrage was dat hij meteen na een nummer met een olifant het podium opliep om in zijn smoking de drollen op te vegen. Toen was Anne verkocht.

Kirks zoon Michael (uit zijn eerste huwelijk) en schoondochter Catherine Zeta-Jones danken zijn lange leven gewoon aan puur doorzettingsvermogen. Douglas had veel vrienden, en hij was één van de gulste schenkers voor goede doelen in heel Hollywood. Een onderschat wapenfeit is dat hij een definitief punt zette achter de heksenjacht op communisten door senator McCarthy, door als producer van Spartacus te beslissen om Dalton Trumbo op de generiek te vermelden. Topscenarist Trumbo moest toen vanwege zijn linkse sympathieën al tien jaar ­ onder pseudoniemen werken, en Douglas vond het welletjes. Hij brak de ban, een boycot door rechtse organisaties riskerend. Chic. Toch hebben veel mensen zich ook geërgerd aan zijn grenzeloze ambitie en oog voor detail. Op filmsets kon hij uren laten verloren gaan voor een futiliteit die beter moest. Eergierig was hij ook, maar wellicht heeft net die eigenschap hem zo ver gebracht.

Geboren als zoon van een joodse immigrant uit Litouwen die rondkwam als voddenraper. Honger geleden, zelf zijn studies betaald en vooruit geraakt door sociale vaardigheden en talent. Nooit iets gekregen, alles verdiend. Tijdens de opnames van de slotscène van Spartacus bleef hij aan het kruis hangen terwijl de rest van de crew at – om geen tijd te verliezen. Typisch Kirk. Als er iemand bewezen heeft dat sprookjes in Hollywood bestaan, dan Issur Demsky die Kirk Douglas werd.

Als Spartacus de opstandige slaaf

Met Diana Douglas, de moeder van Michael, in 1949/Belga

In het schitterende ‘Paths of glory’, de doorbraakfilm van Kubrick