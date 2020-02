De Amerikaanse Senaat heeft president Donald Trump vrijgesproken van machtsmisbruik en het tegenwerken van het onderzoek.

De vrijspraak van Trump op het impeachmentproces is geen verrassing, aangezien de Republikeinen in de Senaat de meerderheid hebben. 48 senatoren vonden Trump schuldig aan machtsmisbruik, 52 verklaarden hem onschuldig. Mitt Romney was de enige Republikein die Trump mee schuldig verklaarde, voor de tweede aanklacht - over de belemmering van de rechtsgang - sprak hij Trump vrij.

Voor een veroordeling was een tweederdemeerderheid nodig.

Volgens de Democraten was er overweldigend bewijs dat Trump zijn macht misbruikte en de rechtsgang belemmerde, goed voor twee ‘articles of impeachment’. Alle Democratische senatoren verklaarden Trump schuldig.

Vorige week stemde de Senaat nog tegen het horen van nieuwe getuigen, waarna de vrijspraak van Trump nog slechts een kwestie van tijd was.

Met zijn State of the Union maakte Trump eerder vandaag in het Huis van Afgevaardigden duidelijk dat hij de bladzijde van dat impeachmentproces zo snel mogelijk wil omdraaien en zijn aandacht wil richten op zijn herverkiezingscampagne.

Zijn toespraak toonde de diepe verdeeldheid in de VS. Voor Trump aan zijn toespraak begon, negeerde hij de uitgestoken hand van voorzitster Nancy Pelosi. Zij verscheurde op haar beurt de toespraak van Trump. De vertoning was ongezien in de Amerikaanse politiek.

Donald Trump is als derde president in de geschiedenis ‘impeached’, maar dat heeft nog nooit tot een afzetting geleid, ook nu niet.

Het effect van het impeachmentproces op de presidentsverkiezingen van november blijft onduidelijk. Er is nog nooit een president herverkozen na een impeachment. Maar Trump wordt zeker niet als kansloos beschouwd.