De Republikeinse senator Mitt Romney zegt dat hij voor de veroordeling van Donald Trump gaat stemmen. ‘Ik wil mijn kinderen kunnen zeggen dat ik mijn plicht heb gedaan.’

Volgens Romney heeft Donald Trump zijn macht misbruikt om de verkiezingen te beïnvloeden. Dat noemt hij een ernstige inbreuk op de Grondwet, een zwaar misdrijf en ‘een flagrante aanval op onze fundamentele waarden’.

‘Onder de eed die ik heb afgelegd, heb ik geen andere keuze dan die conclusie te volgen’, speechte hij in de Senaat. Voor het tweede ‘article of impeachment’, over obstructie van de rechtsgang, wil hij Trump vrijspreken.

Enige

Romney is tot nu toe de enige Republikein die heeft aangegeven dat hij voor een veroordeling van Trump zal stemmen. Volgens de New York Times is hij zelfs de eerste senator in de Amerikaanse geschiedenis die voor het afzetten van een president van zijn eigen partij stemt in een impeachmentproces.

‘Ik ben mij ervan bewust dat er mensen in mijn partij zijn die mijn beslissing zwaar afkeuren’, verklaarde de ex-presidentskandidaat. ‘Ik ben er zeker van dat de president en zijn aanhangers mijn zullen aanvallen.’

De senator beseft dat zijn stem weinig verschil zal maken. Dat Trump vrijgesproken wordt in een door de Republikeinen gedomineerde Senaat, staat zo goed als vast.

‘Met mijn stem wil ik mijn kinderen en hun kinderen laten weten dat ik mijn plicht heb gedaan’, zei Romney. ‘Wat de president heeft gedaan, is fout. Heel fout.’

Tegenstand

Ronna McDaniel, de voorzitster van het Republican National Committee en de nicht van Romney, is het niet eens met zijn beslissing. ‘Het komt erop neer dat Trump niets verkeerds heeft gedaan en dat de Republikeinse Partij meer dan ooit verenigd achter hem staat.’

Donald Trump Jr., de zoon van de president, roept op om Romney uit de partij te zetten. ‘Mitt Romney is verbitterd dat hij nooit president zal zijn. Hij was te zwak om de Democraten te verslaan, daarom voegt hij zich nu bij hen.’

Romney had ook vorige week al de Democraten gesteund. Hij sprak zich toen uit voor het oproepen van getuigen tijdens het impeachmentproces. Die vraag werd uiteindelijk verworpen door de Republikeinen.