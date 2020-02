Eerste asielzoekers aangekomen in opvangcentrum Koksijde

In het opvangcentrum van Koksijde zijn de eerste asielzoekers aangekomen. Dat meldt Fedasil. Het gaat om 51 mensen.

Het gaat om ouders van wie de kinderen begin deze week al zijn gestart op scholen in Koksijde. Het opvangcentrum in een voormalige luchtmachtbasis zal tot eind juni 2020 plaats bieden aan maximaal 300 mensen. Het gaat om zowel families als alleenstaande personen (volwassenen of minderjarigen).

Fedasil zal hen opvangen zolang het onderzoek naar hun asielaanvraag loopt. Het grootste deel van hen komt uit een centrum in Bredene dat de deuren moet sluiten.

In 2016 deed de oude kazerne al dienst als tijdelijk noodopvangcentrum. Zoals alle centra van Fedasil zal het opvangcentrum van Koksijde een open centrum zijn dat bed, bad en brood aanbiedt. Daarnaast krijgen de asielzoekers ook maatschappelijke begeleiding en medische bijstand.

In januari was er nog protest tegen de komst van de noodopvang in Koksijde. Ook burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) was er niet happig op. Na overleg met minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) kwam er een compromis uit de bus.

Ondertussen is er geen protest meer geweest tegen het centrum. ‘Ook vandaag is alles vlot verlopen’, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche.