Clement gunt Krmencik eerste basisplaats bij Club Brugge in beker, zoals verwacht geen Vossen bij Zulte Waregem

Club Brugge start woensdagavond in de terugwedstrijd van de Croky Cup op het veld van Zulte Waregem met Michael Krmencik in de aanval. Voor de Tsjechische aanwinst van blauw-zwart is het zijn eerste basisplaats. Zondag viel hij bij zijn debuut in tegen Antwerp. Krmencik vervangt De Ketelaere in de punt.

Volg hier LIVE de halve finale vanaf 20u45!

Dennis en Diatta zijn de aanvallers op de flanken. Op het middenveld speelt Balanta naast kapitein Ruud Vormer en Gouden Schoen Hans Vanaken.

De verdediging voor doelman Mignolet bestaat uit Sobol en Mata op de flanken en Mechele/Deli centraal.

Bij Zulte Waregem staat nieuwkomer Jelle Vossen zoals verwacht niet in het elftal. Hij is niet speelgerechtigd door het akkoord dat Zulte Waregem en Club sloten bij de transfer van de Limburger, ook al probeerde Francky Dury vooraf nog wat mist te spuien.

In vergelijking met het team dat Waasland-Beveren zondag met 5-0 afdroogde, keert de herstelde Seck terug in de ploeg. Hij staat op het middenveld naast Marcq en Sissako. Zij spelen in steun van Bruno, Larin en Berahino. Achterin vormt aanvoerder De fauw de defensie met Mensah en centrale verdedigers Deschacht en Walsh, die Baudry verdringt. Sammy Bossut staat zoals steeds in doel.

Twee weken geleden eindigde de heenwedstrijd in Jan Breydel op een 1-1 gelijkspel na goals van Mats Rits (53.) en Berahino (59.), die een zeldzame blunder van Mignolet afstrafte.

De winnaar neemt het op 22 maart in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen Antwerp of KV Kortrijk, die donderdag hun halve finale afwerken.