Otis uit ‘Sex education’ komt naar Facts in Gent

Acteur Asa Butterfield, onder meer bekend van de Netflix-serie ‘Sex Education’, zal in april aanwezig zijn op de scifi-beurs Facts.

De kans dat u voor de lol klungelig seksadvies kunt vragen tegen betaling (zoals Otis Milburn dat doet in de serie Sex education) is nihil, maar wie een handtekening of foto wil van de 22-jarige acteur is bij Facts in Gent aan het juiste adres. Butterfield, die naast de onbeholpen en seksueel onervaren Otis eerder al rollen vertolkte in The boy in the striped pyjamas, Then came you en Martin Scorsese’s Hugo, zal er op 4 en 5 april ook deelnemen aan enkele panels.

Ook de Engelse actrice Rebecca Mader, bekend van de serie Once upon a time en ook te zien in Iron Man 3, is van de partij.

De beurs voor fans van fantasy, animatie, strips, films, series, sciencefiction en videospelletjes klokte vorig jaar in het voorjaar af op bijna 34.000 bezoekers, wat een record was.