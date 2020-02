Wanneer Alicia Vikander een robotmeisje wordt

In debuutfilm van Alex Garland speelt de Zweedse actrice Alicia Vikander een artificieel intelligent robotmeisje. Dit zijn onze tv-tips.

1. Cat stories

NPO 2 22.55-0.20 uur

Documentaire waarin de vaak gelauwerde Spaanse regisseuse Carmen Cobos (getrouwd met de Nederlandse schrijver Kees Rijninks) probeert te achterhalen waarom Nederlanders zo gek zijn op katten.

Waarom ze zo gek zijn op Bløf, karnemelk en kroketten uit de muur, komt vreemd genoeg niet ter sprake.

2. Ex Machina

Caz 20.40-22.40 uur

Caz programmeert steeds betere films, tegenwoordig. Deze sf-thriller, de debuutfilm van Alex Garland, gaat het debat over artificiële intelligentie niet uit de weg. Dat interesseert ons natuurlijk alleen omdat Alicia Vikander een artificieel intelligent robotmeisje speelt.

3. Telefacts

VTM 22.25-23.15 uur

Amerikaanse documentaire over een onderbelicht georganiseerd misdaadfenomeen in Los Angeles: de handel in en uitbuiting van minderjarige prostituees in East Hollywood. Met getuigenissen van vrouwen die uit de hel ontsnapten.

4. Terzake

Canvas, 20.00 uur

Het nieuwsmagazine besteedt aandacht aan de actualiteit in de VS (met de voorverkiezingen in Iowa, de State of the Union en het slot van de impeachmentprocedure) en aan de juridische strijd rond de terugkeer van de kinderen van IS-strijders.