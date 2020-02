Gedenkteken onthuld voor journaliste Stephanie Verbraekel en andere verkeersslachtoffers

In Schaarbeek is een kunstwerk onthuld voor De Standaard-journaliste Stephanie Verbraekel, die op 28-jarige leeftijd overleed na een verkeersongeval.

Op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek zijn woensdagmiddag een vijftigtal mensen samengekomen voor de onthulling van het gedenkteken voor Stephanie Verbraekel. De 28-jarige journaliste werd er op 7 november 2017 aangereden door een auto, die 90 kilometer per uur reed in een zone 30. Ze stierf ter plekke.

Het kunstwerk, ‘J’y ai laissé mes plumes’, is ontworpen door Jean-François D’Or, een buurtbewoner en bekende ontwerper. ‘Als buurtbewoner heeft de aanrijding me erg aangegrepen. Hier wordt nog altijd heel vaak te snel gereden’, aldus D’Or. ‘Toen men me aansprak om hier een gedenkteken te maken voor Stephanie, zei ik meteen ja.’

Volgens Pieter Fannes van burgerbeweging ‘Collectief 1030/0’, dat strijdt voor verkeersveiligheid in het Brussels Gewest, is het gedenkteken een symbool voor alle Brusselse verkeersslachtoffers. ‘Het is een werk waar de buurt zich verbonden mee voelt, waar ze zich kan achter scharen en waarover gepraat zal worden. Je maakt er eigenlijk iets levend van, van die doelstelling van nul verkeersdoden.’

Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino