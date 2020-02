In de Turkse stad Istanboel is woensdag een lijnvliegtuig bij de landing naast de landingsbaan terechtgekomen en in drie stukken gebroken. Volgens gouverneur Ali Yerlikaya raakten 21 mensen gewond.

Het toestel zou de landingsbaan van de internationale luchthaven Sabiha Gokcen hebben overschreden. Op beelden van Turkse media is te zien dat enkele passagiers via de linkervleugel uit het toestel worden geëvacueerd. Er zijn nog geen berichten over eventuele slachtoffers. Bekijk in de video hieronder het in twee gebroken vliegtuig.

Het zou gaan om een vliegtuig van Pegasus Airlines dat van Izmir naar Istanboel was gevlogen, volgens CNN Türk. Er ontstond een brand in het gedeelte dat naast de landingsbaan belandde.

Volgens private omroep NTV waren er 177 mensen aan boord. Staatsomroep TRT berichtte dat de luchthaven dichtging na het ongeval.