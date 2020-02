Ook dat nog: zoektocht naar 'knappe kerel in Colruyt' loopt af met sisser

De vrouw die een opsporingsbericht verspreidde in Mechelen nadat ze een 'knappe kerel' had gezien in de supermarkt, heeft haar prins op het witte paard gevonden. Al blijkt die wel getrouwd te zijn en twee kinderen te hebben.

Stefanie Jacobs leerde de man zaterdagmiddag kennen aan de kassa van de Colruyt-supermarkt in Mechelen. Ze raakten aan het babbelen en maakten grapjes, maar toen de man afrekende, vergat ze zijn telefoonnummer te vragen. Later die dag stelde ze samen met een vriendin een opsporingsbericht op. Ze hing de flyer aan een lantaarnpaal in de buurt van het slachthuis. Tijdens het korte gesprek was ze er namelijk achter gekomen dat hij in die buurt woont.

De oproep werd massaal gedeeld online. Intussen weet ze wie de Colruytman is. 'Zijn buurman heeft me gecontacteerd en wist me te vertellen dat hij getrouwd is en twee kindjes heeft', zegt Jacobs. 'Dat had ik niet verwacht. Zelf heb ik hem nog niet gehoord. Misschien durft hij niet meer door de heisa die er de afgelopen dagen is ontstaan rond het bericht en alle aandacht die het kreeg.'

Stefanie had nooit gedacht dat haar oproep zo massaal gedeeld en opgepikt zou worden. 'Het is allemaal een beetje ontspoord, maar ik vind het best wel grappig', zegt ze. Aan aandacht heeft ze nu trouwens geen gebrek. 'Ik krijg plots massa’s berichtjes en vriendschapsverzoeken. Wie weet krijgt het verhaal dus toch nog een vervolg.'