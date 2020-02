Vanaf donderdag is de ‘Maquette van Rome’, het pronkstuk van het museum van Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel, terug te bezichtigen. Een half jaar lang werden restauratiewerken uitgevoerd. Door een vernieuwde opstelling kunnen bezoekers van op een meter afstand de maquette bekijken.

Een team van zes restaurateurs heeft de maquette minutieus schoongemaakt. Errond is er heel wat bijgekomen. Zo zijn er op grote videoschermen vier oude Romeinen te zien: een vrouwelijke gladiator, een senator, een jonge architect en een slaaf die vrijgelaten is. Zij spreken het publiek toe in het Latijn. En met een Virtual Reality-bril kan je in Rome rondwandelen.