GSK kondigt herstructurering aan: 935 banen bedreigd in België

Op een bijzonder ondernemingsraad van farmabedrijf GSK is woensdag aangekondigd dat 720 vaste banen op de tocht staan. Mogelijk worden nog 215 tijdelijke contracten stopgezet.

GSK heeft drie vestigingen in ons land: in Waver, Rixensart en Gembloux. Daar werken 9.000 mensen. ‘Om te kunnen blijven groeien, om competitief te blijven én klaar te zijn voor de toekomst, stelt GSK Vaccines veranderingen voor die essentieel zijn om de leidende rol van het bedrijf op het gebied van vaccins op lange termijn te vrijwaren’, klinkt het in een persbericht.

Volgens het farmabedrijf zelf is België het kloppend hart van de vaccindivisie van GSK. Het hoofdkwartier van GSK ligt in Waver, waar ook de grootste vaccinproductiesite ter wereld ligt.

Maximaal 720 banen zijn bedreigd bij GSK Vaccines in België, ‘waaronder een meerderheid van kaderfuncties’. ‘Bijkomend zouden 215 tijdelijke contracten mogelijk niet vernieuwd worden.’ Op de ondernemingsraad werden de sociale partners op de hoogte gebracht van het plan. Naar alle verwachting wordt dat de consultatiefase, de eerste fase van de wet-Renault, de komende dagen opgestart.

De herstructurering vindt plaats tegen de achtergrond van een opsplitsing van het bedrijf, in ‘New GSK’ enerzijds en een ‘nieuwe leider in Consumentengezondheidszorg’ anderzijds.